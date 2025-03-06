Bakan Fidan: 'Türkiye'siz Avrupa'nın Güvenlik Mimarisi Mümkün Değil'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde vazgeçilmez bir rol oynadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 19:04
Bakan Fidan: 'Türkiye'siz Avrupa'nın Güvenlik Mimarisi Mümkün Değil'

Bakan Fidan, Avrupa Güvenliği Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa’nın sürdürülebilir ve caydırıcı güvenlik mimarisinin, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Diplomasi

Fidan, konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşının müzakere yolu ile çözülmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye olarak diyalog ve diplomasiyi temel alan girişimlere katkı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getirdik, pratik adımlar attık," dedi. Geçtiğimiz hafta sonunda İngiltere’de düzenlenen Ukrayna toplantısında Türkiye’nin tutumunu Avrupa müttefikleriyle paylaştığını hatırlatan Fidan, Avrupa’nın güvenlik meselesinin yalnızca Ukrayna’daki savaşa indirgenemeyeceğini vurguladı.

Uzun Vadeli Güvenlik Stratejisi

Fidan, Avrupa'nın güvenlik mimarisinin uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Sürdürülebilir ve caydırıcı bir güvenlik mimarisi, ancak Türkiye'nin katılımıyla mümkündür," şeklinde konuştu.

Gazze'deki Durum

Bakan Fidan, Gazze’deki ateşkesin tüm aşamalarının hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, İsrail hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'daki uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiğini belirtti. Hükümetin, Gazze'ye insani yardımları yasakladığını hatırlatan Fidan, bu karardan bir an önce geri dönülmesi gerektiğini kaydetti.

(Sürecek)

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