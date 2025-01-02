Bakan Fidan: Türkiye, Suriye'deki Tüm Grupların Koruyucusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile gerçekleşen ortak basın toplantısında dikkat çekici ifadeler kullandı. Fidan, Suriye'de hangi grup olursa olsun, Nusayriler, Aleviler, Yezidiler, Hristiyanlar veya diğerleri, Türkiye'nin bu toplulukların koruyucusu olduğunu vurguladı.

Toplantıda Türkiye'nin dış politikada belli prensiplere dayalı hareket ettiğini belirten Fidan, olayların kimin tarafından yapıldığına değil, ne olduğuna ve nasıl yapıldığına odaklandıklarını ifade etti.