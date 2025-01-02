Bakan Fidan: Türkiye, Suriye'deki Tüm Grupların Koruyucusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin ile gerçekleşen ortak basın toplantısında dikkat çekici ifadeler kullandı. Fidan, Suriye'de hangi grup olursa olsun, Nusayriler, Aleviler, Yezidiler, Hristiyanlar veya diğerleri, Türkiye'nin bu toplulukların koruyucusu olduğunu vurguladı.
Toplantıda Türkiye'nin dış politikada belli prensiplere dayalı hareket ettiğini belirten Fidan, olayların kimin tarafından yapıldığına değil, ne olduğuna ve nasıl yapıldığına odaklandıklarını ifade etti.
Bakan Fidan, Esed rejiminin zulmü neticesinde milyonlarca insanın yerlerinden edildiğini ve bu durumun Türkiye'yi sığınmacıları kabul etmeye zorladığını dile getirdi. “Zulüm karşısında sığınanları kabul etmede tereddüt göstermiyoruz” Ayrıca, Türkiye'nin ülkeye sığınan Suriyelilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğinin altını çizen Fidan, Suriye'de yaşayan tüm grupların güvenliği için her türlü girişimde bulunduklarının altını çizdi. Fidan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, zulme uğrayanların yanında yer almak konusunda son derece hassastır” Toplantıda, Türkiye'nin herkesin güvenliği için gösterdiği titizlik vurgulanarak, zulme uğrayanların yanında yer alma kararlılığına dikkat çekildi. (Sürecek)
Ayrıca, Türkiye'nin ülkeye sığınan Suriyelilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğinin altını çizen Fidan, Suriye'de yaşayan tüm grupların güvenliği için her türlü girişimde bulunduklarının altını çizdi.
Fidan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, zulme uğrayanların yanında yer almak konusunda son derece hassastır” Toplantıda, Türkiye'nin herkesin güvenliği için gösterdiği titizlik vurgulanarak, zulme uğrayanların yanında yer alma kararlılığına dikkat çekildi. (Sürecek)
Toplantıda, Türkiye'nin herkesin güvenliği için gösterdiği titizlik vurgulanarak, zulme uğrayanların yanında yer alma kararlılığına dikkat çekildi. (Sürecek)