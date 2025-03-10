Bakan Fidan ve Lammy Telefon Görüşmesi: Avrupa Güvenliği ve Suriye Gündemde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu görüşmede Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair son gelişmeler ve Avrupa güvenlik mimarisi konusundaki güncel tartışmalar değerlendirildi. Ayrıca, AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasındaki önemi vurgulandı.

Görüşmede bunun yanı sıra Suriye'deki durum ve savunma sanayisi alanındaki işbirlikleri de masaya yatırıldı. İkili ilişkilerin gelişimi için atılacak adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.