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Bakan Fidan ve Suriye'nin Yeni Lideri Şera, Kasyun Dağı'nda Şam panoraması izledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'nin yeni lideri Şera, Kasyun Dağı'nda Şam'ı çay eşliğinde izleyerek önemli bir buluşma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 20:46
Bakan Fidan ve Suriye'nin Yeni Lideri Şera, Kasyun Dağı'nda Şam panoraması izledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera, Kasyun Dağı'nda bir araya gelerek Şam manzarasının keyfini çıkardı. İkili, düzenledikleri ortak basın toplantısının ardından akşam saatlerinde Kasyun Dağı'na giderek, çay eşliğinde şehri izledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da resmi sosyal medya hesabından ikilinin Kasyun Dağı'ndaki fotoğrafını paylaştı. Şam'ın merkezinde bulunan Kasyun Dağı, kentin büyük bölümüne hâkim bir konumda bulunmasıyla dikkat çekiyor.

Söz konusu dağ, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın seyrini değiştiren olaylarla da anılmakta. Rejim, sivil unsurların çıkışını yasaklayarak burada yoğun bir askeri konuşlanma gerçekleştirmişti. Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere çok sayıda askerin bulunduğu Kasyun Dağı, başkentin savunulmasında hala stratejik bir öneme sahip.

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