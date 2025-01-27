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Bakan Göktaş, AB Komisyonu Üyesi Lahbib İle Görüştü

Bakan Göktaş, AB Komisyonu üyesi Lahbib ile insani yardımlar ve kadınların rolü üzerine görüştü.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 14:00
Bakan Göktaş, AB Komisyonu Üyesi Lahbib İle Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AB Komisyonu Üyesi İle Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib ve beraberindeki heyetle önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş'ın Açıklamaları

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Bakanlıkta yapıldığını duyurdu. Görüşmede, Suriye ve Gazze'ye yönelik insani yardımlar, Suriye’de gönüllü geri dönüşlerin güvenli bir şekilde sağlanması, özellikle kadın ve çocukların korunması gibi kritik konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Göktaş, bu konuların yanı sıra Suriye'nin yeniden inşasında kadınların rolü ve uluslararası işbirliği üzerinde de durduklarını belirterek şunları ifade etti: "Türkiye olarak bölgesel barış konusunda her daim kadınlar ve çocukların güvenliğini önceleyen bir yaklaşım sürdürmeye devam edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Bakanlıkta, Avrupa Birlği (AB)...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Bakanlıkta, Avrupa Birlği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib (solda) ve beraberindeki heyetle görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Bakanlıkta, Avrupa Birlği (AB)...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), Bakanlıkta, Avrupa Birlği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib (solda) ve beraberindeki heyetle görüştü.

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