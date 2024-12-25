Bakan Göktaş: Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu Kuruldu

Aile enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu kuruluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsü'nün kurulmasına ilişkin kararların hayırlı olmasını diledi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile enstitüsü ve nüfus politikaları kurulunun kuruluşuna dair Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi

Aile yapısını ve değerlerini koruma amacıyla sürdürülen çalışmalara dikkat çeken Göktaş, "Demografik yapıdaki gelişmeleri değerlendirmek ve nüfus politikalarını eş güdüm içerisinde bütüncül bir yaklaşımla oluşturmak adına adımlar atıyoruz," şeklinde konuştu.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle hayata geçirilen Aile Enstitüsü ve Nüfus Politikaları Kurulu'nun aileler, millet ve ülke için hayır getirmesini temenni etti.