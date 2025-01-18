Bakan Göktaş, Aile Güçlendirme Vurgusuyla Kocaeli Kadın Kolları Kongresi'nde Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kocaeli Kadın Kolları Kongresi'nde Konuştu

AK Parti Kocaeli Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla ailenin her ferdini güçlendirmek istiyoruz. Sağlıklı nesiller oluşturabilmemiz için sağlıklı aileleri korumak zorundayız" diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Telefon Görüşmesi

Göktaş, kongreye katılanların talebi üzerine telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan'ın hedeflerinin Türkiye'ye kattığı yenilikleri anlatarak, AK Partili kadınların da bu süreçte büyük katkıda bulunduğunu ifade etti.

Kadınların Rolü ve Aile Yılı

Göktaş, kadınların bu davada her zaman ön saflarda olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin gücü, kadınların gücüdür" dedi. 2025'i Aile Yılı ilan ettiklerini hatırlatan Göktaş, Türkiye genelinde 15.030 genç çiftin Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruda bulunduğunu, Kocaeli'den ise 564 başvuru yapıldığını belirtti.

Sağlıklı Aile ve Nesil Vurgusu

Bakan Göktaş, "Kadınlar güçlüyse, çocuklar sevgi dolu ortamlarda büyür" diyerek, ailedeki kadınların gücünün topluma olan etkisine vurgu yaptı. Çocukları her türlü risk ve tehlikeden koruyacaklarını ifade eden Göktaş, dijital içeriklerin tehlikelerine karşı aileyi güçlendirmek amacıyla Aile Eylem Planı oluşturduklarını açıkladı.

Kongreye Katılanlar

Programa, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili

Nilgün Ök, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer partililer katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Yasemin Özdemir, kadın kolları başkanlığına yeniden seçildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.