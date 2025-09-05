DOLAR
Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu Desteğiyle Evlenen Çiftin Nikahına Katıldı

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle evlenen Tuğba-İsmail Karakuş çiftinin Osmancık'taki nikah törenine katıldı ve çifte Türk bayrağı hediye etti.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:25
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:39
Bakan Göktaş Osmancık'ta Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle evlenen çiftin nikahına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın hayata geçirdiği Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla düğün masrafları karşılanan Tuğba-İsmail Karakuş çiftinin nikah törenine katıldı.

Tören, Osmancık ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlendi. Göktaş, tebrik ettiği çifte Türk bayrağı hediye etti.

Evlilik cüzdanını Tuğba ve İsmail'e birlikte veren Göktaş, nikahın insan hayatının en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayarak gençlerin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurarak evlilik desteği alabileceğini söyledi.

Göktaş, Tuğba ve İsmail çiftinin bu destekten yararlandığını belirterek, "Tuğba ve İsmail'in coşkulu 'evet'ine şahitlik ettik. Evlilik tek taraflı değil, birlikte inşa edilir. Sevgiyle, saygıyla yoğurulur. Hastalıkta, sağlıkta, hayatın her anında birbirinizi bugünü hatırlayarak, aynı saygı ve sevgi çerçevesinde ilerlemenizi temenni ediyorum." dedi.

Bakan Göktaş, bu yılın Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak bakanlık olarak Aile Yılı'nda gençleri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Törene çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da katıldı.

Süreç çok kolaydı

Damat İsmail Karakuş, düğün töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakan Göktaş'ın nikah törenine katılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Gelin Tuğba Karakuş ise Aile ve Gençlik Fonu'ndan zorlanmadan faydalandıklarını, evlenmeyi planlayan herkese tavsiye ettiğini belirtti. Başvurunun ardından yaklaşık 3 saatlik bir eğitim aldıklarını, görevlilerin kendilerini gerektiği şekilde yönlendirdiğini ifade eden Karakuş, "Süreç çok kolaydı. Eğitimdeki hocamız da bize çok yardımcı oldu. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Gelinin babası Turan Düşünceli, Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle çocuklarının bazı ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek destek için teşekkür etti. Damadın babası Niyazi Karakuş ise destekten ve Bakan Göktaş'ın nikah törenine katılmasından ötürü mutlu olduğunu vurguladı.

