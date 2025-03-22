Bakan Göktaş: Aile Yılı ile Çocuklar İçin Güvenli Ortamlar Sağlıyoruz

Bakan Göktaş, Emirdağ'da Büyük Aile İftarında Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde belediye tarafından düzenlenen büyük aile iftarında önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, özellikle çocuklar ve gençler için sağlıklı, güvenli ve sevgi dolu bir ortamda büyümelerini sağlamak amacıyla her türlü imkanı seferber ettiklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, iftar buluşmasının, sağlık, huzur ve refah içinde nice Ramazanlarda bir araya gelmenin temennisi olduğunu belirtti. Ayrıca yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, “Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Kardeşlik Duygusu ve Aile Kurumunun Önemi

Ramazanın gönüllerin yakınlaştığı özel bir zaman olduğunu ifade eden Göktaş, “Bir arada oluşumuz, sofralarımızı paylaşmamız, birlik ve beraberliğimizin en güzel nişanesidir” şeklinde konuştu. Aile Yılı'nın aile kurumunu ve değerlerini güçlendirmek adına önemli bir adım olduğuna dikkati çekti.

Bu kapsamda pek çok özel çalışma yürütüldüğünü belirten Göktaş, özellikle muhtarların, ailelerle devlet arasında bir köprü görevi gördüğünü; mahallelerin, köylerin kalbindeki yöneticiler olarak önemli görevler üstlendiklerini ifade etti.

Güçlü Aileler için Projeler

Bakan Göktaş, “Birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla aile olma bilincini yükseltmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve nesiller arasında köprüler kurmak temel hedefimizdir” diyerek, aileyi destekleyen projelere önem verdiklerini vurguladı. Ayrıca, kadınların güçlü ailelerdeki rolünün önemine değinerek, onları desteklemeye yönelik projeler üzerinde durduklarını belirtti.

Son olarak, Göktaş, muhtarlardan beklediklerini aktararak, “Aile kurumunun güçlenmesi için mahalle ve köylerinizde gerçekleştirdiğiniz çalışmalara öncülük etmenizi istiyoruz. Böylece ailelerimiz daha güçlü, daha mutlu ve huzurlu olacaktır. Hep birlikte, güçlü ve sağlıklı aileler inşa ederek, ülkemizin geleceğini güvenle şekillendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde belediye tarafından düzenlenen büyük aile iftarına katıldı.