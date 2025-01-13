Bakan Göktaş: Aile Yılı'nda Aile Değerlerimizi Koruyacağız

Bakan Göktaş, Aile Yılı programında aile kurumunun önemini vurguladı ve 2025 Aile Yılı'nın değerleri artırma hedefini açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:32
Bakan Göktaş: Aile Yılı'nda Aile Değerlerimizi Koruyacağız

Aile Yılı Tanıtım Programı'nda Bakan Göktaş'tan Önemli Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın tanıtım programında yaptığı konuşmada Türkiye’nin aile değerlerini koruma konusundaki kararlılığını dile getirdi. Göktaş, "Türkiye olarak hiçbir yıkıcı oyunun, kışkırtmanın, tehdidin ve ayrıştırıcı söylemin aile bağlarımızı koparmasına, aile kurumumuza zarar vermesine göz yummayacağız. Ve bizler buna asla izin vermeyeceğiz," dedi.

Ailenin Toplumdaki Önemi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla gerçekleştirilen programda Göktaş, ailenin medeniyeti ayakta tutan en güçlü yapı taşı olduğunu belirtti. Ailenin, hem Türkiye’nin hem de milletin huzur, güven ve istikrar kaynağı olduğuna dikkat çeken Göktaş, aile bağlarının kopmaması ve değerlerin korunması gerektiğini ifade etti.

Küresel Tehditler ve Aile Kurumu

Göktaş, günümüzde aile kurumunun küresel tehditlerle karşı karşıya olduğuna ve gelişen teknolojinin aile bireyleri arasındaki iletişimi azalttığına işaret etti. "Tüketim, haz ve hıza dayalı yaşam biçimleriyle insanlar yalnızlaşıyor. Annelik ve babalık itibarsızlaştırılıyor," diyerek, aile değerlerinin tehdit altında olduğunu vurguladı. Ayrıca, ailenin geleceğini etkileyen demografik süreçlere karşı aile kurumunun korunmasının büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

2025 Aile Yılı'nın Amacı

2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edildiğini ifade eden Göktaş, bu yılın ailenin hak ettiği değeri yeniden idrak etme fırsatı sunacağını söyledi. "Mutlu anlarımızı çoğaltan, hüznümüzü azaltandır ailemiz," diyerek ailenin toplumsal ve bireysel yaşamda ki önemine değindi. Ayrıca, Türkiye'nin tüm zorlukları güçlü ve sağlıklı aile yapısıyla göğüsleyeceğini belirtti.

Aile Destek Projeleri

Bakan Göktaş, ayrıca Türkiye'nin Aile ve Gençlik Fonu ile yeni evlenecek gençlere umut sağladığını, sosyal destek hizmetleri ile ailelerin yanında olduklarını ve yaşlılar için evde bakım hizmetleri sunduklarını vurguladı. Ailelerin ve çocukların güvenliğinin korunması adına atılan adımları ve aile odaklı sosyal politikaları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Aile Yılı'nın Geleceği

Göktaş ayrıca, Aile Yılı'nda Türkiye’nin sosyal ve kültürel dokusunu güçlendirecek projelerin hayata geçirileceğini ifade etti. "Cinsiyetsiz ve ailesiz bir toplum hayali kuranlara karşı aile yapımıza sahip çıkacağız," diyerek aile İlkesinin toplum için hayati önem taşıdığını belirtti.

Son olarak, Bakan Göktaş, "Ailemiz, Geleceğimiz" temasıyla gerçekleştirilecek Aile Yılı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, herkese Aile Yılı’nı kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuşma yaptı.

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