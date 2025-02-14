DOLAR
36,21 -0,34%
EURO
37,91 -0,06%
ALTIN
3.413,04 -0,44%
BITCOIN
3.501.744,01 -0,61%

Bakan Göktaş: 'Ailemiz, Geleceğimiz' Vurgusu OECD Toplantısında Öne Çıktı

Bakan Göktaş, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'nda ailelerin önemine dikkat çekerek geleceğe yönelik planları açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:57
Bakan Göktaş: 'Ailemiz, Geleceğimiz' Vurgusu OECD Toplantısında Öne Çıktı

Bakan Göktaş'tan Aile Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'nda ''Ailemiz, geleceğimiz. Biz de ailelerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaya devam edeceğiz'' dedi.

OECD Toplantısında Aile Yılı Öne Çıktı

Bakan Göktaş, toplantının Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak temasıyla gerçekleştirildiğini ve 15 Mayıs 2024'te 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın hayata geçirileceğini açıkladı.

Toplantıda, doğurganlık, uzun ömürlülük ve sosyal politikalar hakkında dört ana başlığın öne çıktığını belirten Göktaş, Türkiye'nin bu konudaki çalışmaları ve Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsü hakkında bilgi paylaştıklarını ifade etti.

Demografik Değişim Üzerine Önemli Vurgular

Bakan Göktaş, Türkiye'de son zamanlarda nüfus politikalarına yönelik önemli adımlar atıldığını belirterek, 65 yaş üstü vatandaş sayısının nüfusun yüzde 10,6’sını oluşturduğunu ve doğurganlık hızının 1,51 olduğunu vurguladı. Bu konular, gelecek yılların en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

YADES Programı ile Destek Sunuluyor

Evde bakım modellerine öncelik verdiklerini ifade eden Göktaş, YADES (Yaşlı Destek Programı) ile ihtiyacı olan vatandaşlara evlerinde destek sağladıklarını ve bu konunun diğer ülke bakanlarının da ilgisini çektiğini söyledi.

Son olarak Göktaş, kadınların esnek ve uzaktan çalışma modellerinin yanı sıra çocuklar için kreş, yaşlılar için bakım modellerinin çeşitlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünde (OECD), Portekiz ve...

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünde (OECD), Portekiz ve İspanya’nın eş başkanlığında, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak" temasıyla iki farklı oturum şeklinde düzenlenen OECD toplantısında katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünde (OECD), Portekiz ve...

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünde (OECD), Portekiz ve İspanya’nın eş başkanlığında, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak" temasıyla iki farklı oturum şeklinde düzenlenen OECD toplantısında katıldı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Isparta'da İş Yerinden Para Çalan Şüpheli Tutuklandı
2
Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi İspanya'ya Ziyaret Gerçekleştiriyor
3
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, NATO'ya Dikkat Çekti: 'Zayıflatmak Hiçbirimizin Çıkarına Değil'
4
Esenler Belediyesi Gazze'de İftar Sofrası Kuracak
5
Sağlık Bakanlığı'ndan Randevu İddialarına Yanıt: 186 Milyondan Fazla Randevu Oluşturuldu
6
İstanbul'da Büyük Organize Suç Operasyonu: 128 Gözaltı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek