Bakan Göktaş: 'Ailemiz, Geleceğimiz' Vurgusu OECD Toplantısında Öne Çıktı

Bakan Göktaş'tan Aile Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı'nda ''Ailemiz, geleceğimiz. Biz de ailelerimize her zamankinden daha fazla sahip çıkmaya devam edeceğiz'' dedi.

OECD Toplantısında Aile Yılı Öne Çıktı

Bakan Göktaş, toplantının Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak temasıyla gerçekleştirildiğini ve 15 Mayıs 2024'te 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın hayata geçirileceğini açıkladı.

Toplantıda, doğurganlık, uzun ömürlülük ve sosyal politikalar hakkında dört ana başlığın öne çıktığını belirten Göktaş, Türkiye'nin bu konudaki çalışmaları ve Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsü hakkında bilgi paylaştıklarını ifade etti.

Demografik Değişim Üzerine Önemli Vurgular

Bakan Göktaş, Türkiye'de son zamanlarda nüfus politikalarına yönelik önemli adımlar atıldığını belirterek, 65 yaş üstü vatandaş sayısının nüfusun yüzde 10,6’sını oluşturduğunu ve doğurganlık hızının 1,51 olduğunu vurguladı. Bu konular, gelecek yılların en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

YADES Programı ile Destek Sunuluyor

Evde bakım modellerine öncelik verdiklerini ifade eden Göktaş, YADES (Yaşlı Destek Programı) ile ihtiyacı olan vatandaşlara evlerinde destek sağladıklarını ve bu konunun diğer ülke bakanlarının da ilgisini çektiğini söyledi.

Son olarak Göktaş, kadınların esnek ve uzaktan çalışma modellerinin yanı sıra çocuklar için kreş, yaşlılar için bakım modellerinin çeşitlendirilmesine yönelik önemli çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünde (OECD), Portekiz ve İspanya’nın eş başkanlığında, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak" temasıyla iki farklı oturum şeklinde düzenlenen OECD toplantısında katıldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünde (OECD), Portekiz ve İspanya’nın eş başkanlığında, OECD Sosyal Politikalar Bakanlar Toplantısı düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal Politika için Yeni Sınırlar: Geleceğe Yatırım Yapmak" temasıyla iki farklı oturum şeklinde düzenlenen OECD toplantısında katıldı.