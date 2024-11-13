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Bakan Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İçin Stratejik Adımlar Attıklarını Duyurdu

Bakan Göktaş, İzmir'deki yangında hayatını kaybeden çocuklarla ilgili hassasiyetini dile getirerek, ailenin güçlendirilmesi için eylem planları açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:54
Bakan Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İçin Stratejik Adımlar Attıklarını Duyurdu

Bakan Göktaş'tan Aile Odaklı Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşanan trajik yangında beş kardeşin hayatını kaybetmesinin ardından, büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti. Bakan Göktaş, "Bu olay bir anne olarak da beni derinden yaraladı. Bu faciada hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum," ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, toplumun temel taşı olan ailenin güçlendirilmesi adına alınacak yeni önlemleri açıkladı.

Aile Yapısını Güçlendiren Eylem Planı

Bakan Göktaş, Türkiye'de ailenin korunması ve güçlendirilmesi konusunun öncelik haline geldiğini belirterek, "Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. 2024-2028 yıllarını kapsayan bir eylem planı hazırladıklarını bildiren Göktaş, bu planın beş stratejik amaç, on beş stratejik hedef ve yüz faaliyetten oluştuğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, eylem planının ailelerin refah düzeyinin artırılması, sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve dijitalleşmenin olumsuz etkilerine karşı aileleri korumak amacı taşıdığını ifade etti. Özellikle aile bireylerinin dijital mecralarda karşılaşabilecekleri tehditler konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Küresel Riskler ve Aile Politikaları

Bakan, küresel zararlı akımların aile yapısını zayıflattığını ve bu nedenle aile odaklı sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, ailelerin afetlere karşı dayanıklılığını artırma ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırma konularında da çeşitli çalışmalara imza atacaklarını anlattı.

Göktaş, Türkiye'nin öncelikleri arasında ailesinin korunması, kuşaklar arası sevgi ve bağlılık değerlerinin yaşatılması olduğunu vurgulayarak, "Bu hedef doğrultusunda birlikte hareket ederek, sağlıklı bir aile yapısı ve dinamik nüfus yapısını destekleyen politikalarla ülkemizin geleceğini güvence altına alabiliriz," ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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