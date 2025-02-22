Bakan Göktaş, Aileyi Destekleyen Politikalara Dikkat Çekti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın, çocuk ve yaşlıları kapsayan politikalar geliştirildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 16:50
Bakan Göktaş, Aileyi Destekleyen Politikalara Dikkat Çekti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sebilürreşad Sivil Toplum Buluşması'na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. "Bakanlık olarak kadınları, çocukları, yaşlıları kapsayan ve aileyi bir bütün olarak ele alan politikalar geliştiriyoruz"

Buluşma kapsamında gerçekleştirilen "Aile Konuşmaları" programına katkı sunan herkese teşekkür eden Göktaş, aile kurumunu koruma ve yüceltme konusundaki kararlılıklarını vurguladı. “En değerli hazine olan aile kurumunu tehditlerden korumak ve hak ettiği gibi yüceltmek için kararlılıkla çalışıyoruz”

Bakan Göktaş, açıklamalarında, “Farkındalığı artırmak ve aile alanındaki çalışmalarımızı zirveye taşımak amacıyla ilan ettiğimiz 'Aile Yılı' çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarıyla yakın işbirliği içerisinde hareket ediyoruz”

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