Bakan Göktaş: 'AK Parti, Türkiye'nin gücüne güç katıyor!'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan AK Parti Burdur İl Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Burdur İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 23 yıllık iktidarları boyunca Türkiye'nin gücüne güç kattıklarını belirtti. 'Filistin'in özgürlüğü, Suriye'nin huzuru ve tüm mazlum coğrafyaların refahı için mücadele etmeye devam edeceğiz,' Burdur'da Hizmet Vurgusu Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede Göktaş, Anadolu'nun huzurlu şehri Burdur'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. 'Millete hizmet yolunda durmadan çalışıyoruz,' 23 Yılda Sağlanan Yatırımlar Bakan Göktaş, Burdur'a 23 yılda gerçekleştirilen 60,5 milyar lira yatırımın altını çizerek, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar attıklarını belirtti. Milletin Yanında Olmaya Devam Göktaş, 'Bizler, aziz Türk milletinin gücünden aldığımız motivasyonla, durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz' 'AK Parti, gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki mazlumların umududur.' Suriye'de ve Filistin'de ki mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirten Göktaş, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine ulaşmak için el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz' Sonuç ve Temenniler Kongre sonunda, İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve yeni yönetime başarılar dileyen Göktaş, gelecek hizmetlerinin ve eserlerinin ülkeye değer katmaya devam edeceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Burdur 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Burdur 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.