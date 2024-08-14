Bakan Göktaş, Alo 144 Hattında Bir Gencin Nikahına Katılma Sözü Verdi

Bakan Göktaş, Gençlerin Yanında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Alo 144 çağrı merkezini ziyaretinde, bir genç kıza nikah davetinde bulunarak katılma sözü verdi.

Köşk'te Çağrı Merkezine Ziyaret

Göktaş, Aydın'ın Köşk ilçesindeki Alo 144 Sosyal Yardım Hattının yer aldığı çağrı merkezinde yapılan incelemelerde, yetkililerden bilgi aldı. Günde ortalama 17 bin çağrının yanıtlandığı merkezde, gelen bir çağrıyı da yanıtladı.

Gençlerden Gelen Sorular

Hatay Dörtyol'dan arayan Bahar adlı genç, evlilik kredisi olarak bilinen uygulama hakkında bilgi almak istedi. Göktaş, Bahar'a, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki destekleri anlatarak başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

İmarattan Yatırım Desteği

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun, başvurusu onaylanan gençlere 48 aya varan vadelerle ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi sağladığını aktardı. Ayrıca, yoğun ilgi gören projenin pilot uygulamasının deprem bölgesinde sürdüğünü belirtti.

Bahar'ın Ekim Ayındaki Nikahı

Göktaş, Bahar'a, nikahına katılacağını ve "Evlilik yolunda atacağınız bu güzel adımda yanınızdayız." diyerek gençlere destek vereceklerini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki ziyareti kapsamında, Köşk ilçesinde, Bakanlığa ait "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı"nın yer aldığı çağrı merkezinde incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki ziyareti kapsamında, Köşk ilçesinde, Bakanlığa ait "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı"nın yer aldığı çağrı merkezinde incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki ziyareti kapsamında, Köşk ilçesinde, Bakanlığa ait "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı"nın yer aldığı çağrı merkezinde incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki ziyareti kapsamında, Köşk ilçesinde, Bakanlığa ait "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı"nın yer aldığı çağrı merkezinde incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki ziyareti kapsamında, Köşk ilçesinde, Bakanlığa ait "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı"nın yer aldığı çağrı merkezinde incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın'daki ziyareti kapsamında, Köşk ilçesinde, Bakanlığa ait "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı"nın yer aldığı çağrı merkezinde incelemelerde bulundu.