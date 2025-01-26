Bakan Göktaş, Anadolu Ajansının 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Oylama sırasında Göktaş, Anadolu Ajansı'nın spordaki ve haber alanındaki başarılarının yanı sıra diğer alanlarda da etkileyici çalışmalar yaptığını belirtti.

Göktaş, "Anadolu Ajansının hem sporda hem haberde aynı zamanda diğer alanlarda yayınladığı bütün fotoğraflar, hakikaten dünya gündemini oluşturan konuları yansıtmaktadır," diyerek ajansın ulusal ve uluslararası alandaki rolüne dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.