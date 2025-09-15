Bakan Göktaş Ankara'da Frankofon Büyükelçilerle 'Aile Diplomasisi'ni Görüştü

Görüşme ve Amaç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da görev yapan Frankofon büyükelçiler ile bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da görev yapan Frankofon büyükelçiler ile bir araya geldiklerini belirterek, "Aile Yılı" kapsamındaki politikaları uluslararası düzlemde de tanıtmak için yürüttükleri "Aile Diplomasisi" hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Bakanın Mesajı

Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadınlara, çocuklara, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetlerdeki ülke tecrübemizi paylaştık. Büyükelçilik görevi yapmış biri olarak, uluslararası işbirliklerinin olumlu etkilerini son derece önemsiyorum. Değerli Büyükelçilere çalışmalarında başarılar diliyorum."

