Bakan Göktaş, Azerbaycan'dan Gelen Şehit Çocuklarıyla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Azerbaycan'dan gelen şehit çocuklarıyla bir araya gelerek Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:45
Bakan Göktaş, Azerbaycan'dan Gelen Şehit Çocuklarıyla Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Karabağ şehitlerinin çocuklarıyla bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, Azerbaycan'da faaliyet gösteren Zafer Şehit Aileleri Destek İçtimai Birliği'nin koordinasyonunda, Türk dünyası halkları, özellikle şehit aileleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak değerlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Türkiye'ye gelen şehit çocuklarını, Bakanlık Toplantı Salonu'nda ağırladı.

Göktaş burada yaptığı konuşmada, şehitlerin emaneti çocukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler Azerbaycan'ın kahraman evlatlarının bizlere emanetisiniz. Sizlerle beraber olmak, burada misafir etmek bizler için çok çok kıymetli." dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeşliğine ve beraberliğine vurgu yaparak, "Türkiye ile Azerbaycan her zaman gönül gönüle iki ülkeyiz. Aynı köklerden besleniyoruz. Sevincimizde de hüznümüzde de bir oluyoruz. Bu ziyaretler ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dostluğu, dayanışmayı daha da pekiştiriyor." şeklinde konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı çocuklara teşekkürlerini ileten Göktaş, Türkiye'den güzel anılarla, yeni kardeşlik hikayeleriyle dönmeleri temennisinde bulundu.

Zafer Şehit Aileleri Destek İçtimai Birliği Başkanı Sevinç Alizade Asgerhan da Bakan Göktaş'a teşekkürlerini ileterek, Karabağ'daki şehitlere ve şehit çocuklarına ilişkin bilgi verdi.

Göktaş, çocuklarla bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

- "Onlar, bir milletin onuru, mazlum bir coğrafyanın umududur"

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ'da şehit düşen kahraman soydaşlarımızın bizlere emaneti kıymetli evlatlarımızı Bakanlığımızda ağırladık. Vatanlarını korumak uğruna canlarını feda eden babalarının asaletini yüzlerinde taşıyan bu çocuklar, sorumluluğumuzun büyüklüğünü bir kez daha hatırlattı. Onlar, bir milletin onuru, mazlum bir coğrafyanın umududur. Bizler de onların yanında durmaya, hayallerine ulaşmaları için kendilerini desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Karabağ...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Karabağ şehitlerinin çocuklarıyla bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Karabağ...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Karabağ şehitlerinin çocuklarıyla bir araya geldi.

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