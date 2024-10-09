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Bakan Göktaş, Bağımlılıkla Mücadelede Güçlü İşbirliği Vurgusu Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Yeşilay Zirvesi’nde bağımlılıkla mücadelede etkili adımlar atacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:06
Bakan Göktaş, Bağımlılıkla Mücadelede Güçlü İşbirliği Vurgusu Yaptı

Bağımlılıkla Mücadele Zirvesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Yeşilay 5. İstanbul İnisiyatifi Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Gençlerimizin geleceğini tehdit eden şiddet, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla etkili bir mücadele ortaya koyuyoruz," dedi.

Küresel Bir Kriz

Bakan Göktaş, bağımlılığın sadece bireyleri değil, aileleri ve toplumları da derinden etkileyen küresel bir kriz olduğunu vurguladı. "Bu krizin, her kesimden insanı tehdit ettiğini ve sonuçlarının toplumsal yapıyı zayıflattığını görüyoruz," diyerek durumu özetledi.Bağımlılığın Pençesindeki Bireyler

Bakan Göktaş, bağımlılıkla mücadelede hızlı adımlar atmanın Türkiye açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bağımlılık konusunda çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirmek, mücadelenin sadece bir boyutudur," sözlerini hatırlattı.

Farkındalık Eğitimleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 971 bin 576 kişiye farkındalık eğitimleri verdiklerini belirten Göktaş, bu programın sadece madde bağımlılığıyla değil, alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında da yürütüldüğünü açıkladı.Dijital Bağımlılık ve Kumara Karşı Mücadele

Bakan Göktaş, dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığı ile mücadelelerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Aileleri ve özellikle gençleri korumak için etkili stratejiler geliştiriyoruz," dedi. Bu kapsamda "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı" düzenlendiğini de ekledi.

Hedefimiz: Toplumu Koruma

Göktaş, "Kişisel verilerin gizliliği, siber güvenlik riskleri ve dijital zorbalık gibi konulara karşı tedbir almamız büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın masum dünyasını korumak, ülkemizin geleceği için kritik bir aşama," açıklamasında bulundu.Birlikte daha Güçlü Adımlar

Bakan Göktaş, bağımlılıkla mücadelede güçlü işbirliklerinin hayati olduğunu belirterek, "Toplumun her kesimini bilinçlendirmek ve riskleri anlatmak, hepimizin sorumluluğudur. Bu zirvenin, bağımlılıkla mücadelede önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum," dedi.

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