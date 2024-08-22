Bakan Göktaş, BM Genel Sekreter Vekili ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, BM Genel Sekreter Vekili ile Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Vekili Amina Muhammed ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kalıcı olarak sona erdirilmesi için uluslararası baskının artırılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Dünya Kadınlar Forumu'nda İkili Görüşmeler

Bakan Göktaş, Ulanbatur'da Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh'un himayesinde düzenlenen Dünya Kadınlar Forumu'na katılım gösterdi. Forum esnasında çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştiren Göktaş, BM Genel Sekreter Vekili Muhammed ile bir araya geldi.

Görüşmede kadın, engelli, çocuk, yaşlı ve aile konularında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Göktaş, İsrail saldırılarına olan tepkisini şu sözlerle ifade etti: "Uluslararası toplum artık her platformda sesini çıkarmalı ve bu katliam son bulmalıdır."

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile Görüşme

Görüşmeye geçmeden önce Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeler, Bakanlığın sosyal hizmetler alanındaki uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.