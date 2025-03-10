Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu Toplantısında Türkiye'yi Temsil Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi temsilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonunun 69'uncu oturumunun açılış toplantısına katıldı.

Göktaş, BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan bu toplantıda Türkiye'yi temsil ederken, kadın hakları konusunda dönüm noktası kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve onun eylem planlarının uygulanması ile Genel Kurul'un 23. Özel Oturumu'nun sonuçlarının gözden geçirileceği oturum today başladı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanından üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcilerine hitap edecek olan Bakan Göktaş, ayrıca BM Genel Merkezi'nde Mısır Ulusal Kadın Konseyi Başkanı Amal Amar ile bir araya geldi.

Bu görüşmede, kadın ve aile alanlarındaki çalışmalara dair fikir alışverişinde bulunuldu ve bakanlıklar arasında uluslararası işbirliğinin artırılmasına yönelik öneriler değerlendirildi. Amar, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadın istihdamının artırılması konusundaki başarılarını takdir ederken, bu alanlardaki deneyimlerinden faydalanmak istediğini ifade etti.

Görüşmeye TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan, KEFEK Başkanvekili Gamze Taşcıer ve Komisyon üyesi Çiğdem Koncagül de katıldı.

1946'dan Günümüze Kadının Statüsü Komisyonu

Kadının Statüsü Komisyonu, 21 Haziran 1946'da Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi kararıyla kuruldu. Kadın erkek eşitliğini sağlamak ve kadınları güçlendirmek amacı ile küresel düzeyde faaliyet gösteren bu komisyon, her yıl mart ayında gerçekleştirilen toplantılarda, ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce katılımcıyı bir araya getiriyor.

Toplantılar, üst düzey katılımlarla amacına ulaşırken, teknik çalışmalar ve müzakereler de yürütülmektedir. UN Women tarafından davet edilen tüm BM üyesi ve gözlemci ülkelerin hükümet temsilcileri, BM yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları, bu occasions'da yer alma fırsatı buluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi temsilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonunun 69'uncu oturumunun açılış toplantısına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'yi temsilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'ndeki Kadının Statüsü Komisyonunun 69'uncu oturumunun açılış toplantısına katıldı.