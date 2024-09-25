Bakan Göktaş, BM Toplantısında Kadın Haklarına Dikkat Çekti

Bakan Göktaş’ın BM Toplantısındaki Önemli Mesajları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 79. Oturumu kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu.

Ayşenur Ezgi’yi Unutmadı

Konuya ilişkin konuşan Göktaş, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’nin yanı sıra Filistin’de hayatını kaybeden tüm kadın ve çocukları anarak, "İsrail’in Gazze Şeridi’nde yaptığı katliamı ve Gazze halkının yaşamakta olduğu insanlık krizini görmezden gelemeyiz." şeklinde ifadelerde bulundu.

Kadın Hakları ve Ekonomik Zorluklar

Bakan, 21. yüzyılda kadın hakları alanında kaydedilen ilerlemelere rağmen, kadınların iş gücü piyasasında hala zorluklarla karşılaştığını belirtti. "Tarım sektöründe kadınların çalıştığı koşullar genellikle düşük ücretli ve geçici işlerden ibarettir," dedi.

Türkiye’nin Harekete Geçme Kararlılığı

Göktaş, Türkiye’nin kadınların güçlendirilmesi yönündeki önceliklerinden bahsederek, "Girişimcilik, dijital okuryazarlık ve kooperatifçilik gibi alanlarda kadınların iş gücüne katılımını artırmak için çok sayıda proje geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Dayanışma Çağrısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik politikalarını eleştiren Göktaş, "Dünyanın dört bir yanında kadınlar ve kız çocukları şiddet, ayrımcılık ve insan hakları ihlalleriyle karşı karşıyadır. Türkiye, uluslararası toplumu birliğe çağırıyor. Gazze'deki insanlık krizine dikkat çekiyoruz," dedi.

Bakan Göktaş, Ayşenur Ezgi Eygi ve benzeri şehitleri rahmetle andığını belirterek, "Kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmadaki rollerinin önemini asla göz ardı etmemeliyiz," ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 79. Oturumu marjında, BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından düzenlenen yan etkinlikte konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 79. Oturumu marjında, BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından düzenlenen yan etkinlikte konuştu.