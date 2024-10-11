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Bakan Göktaş, Brezilyalı Rosangela ile Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, G20 toplantısında Rosangela da Silva ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:52
Bakan Göktaş, Brezilyalı Rosangela ile Görüştü

Bakan Göktaş'tan Önemli Görüşme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın başkenti Brasília'da düzenlenen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Bu önemli etkinlik sırasında, Göktaş, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva ile bir araya geldi.

İkili Görüşmelerin Önemine Vurgu

Toplantı kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Göktaş, özellikle uluslararası dayanışma ve kadın hakları konularında önemli mesajlar paylaştı.

Göktaş, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın selamlarını Rosangela da Silva'ya ileterek, İsrail'in saldırıları karşısındaki tutumları ve Filistinli kadın ve çocuklara yönelik destekleri için teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Etkinlik kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Göktaş, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Etkinlik kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Göktaş, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen G20 Kadının Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Etkinlik kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Göktaş, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela da Silva ile görüştü.

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