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Bakan Göktaş Burdur Valiliği'ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Burdur Valiliği'ne ziyaret gerçekleştirdi. Vali Bilgihan ile görüştü.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:32
Bakan Göktaş Burdur Valiliği'ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Burdur Valiliği'ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret, Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Burdur 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından gerçekleşti.

Vali Tülay Baydar Bilgihan tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Göktaş'a, ziyareti sırasında çiçek takdim edildi. Daha sonra, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, Vali Bilgihan ile bir süre sohbet etti.

Bu önemli ziyaret, basına kapalı olarak devam etti.

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