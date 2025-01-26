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Bakan Göktaş, Çankırı'da Aile Yılı'nı Duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Çankırı'da Aile Yılı ilanında aileyi güçlendirmenin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:30
Bakan Göktaş, Çankırı'da Aile Yılı'nı Duyurdu

Bakan Göktaş, Çankırı'da Aile Yılı'nı Duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, partisinin düzenlediği Çankırı 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, "Önümüzdeki dönemde Aile Yılı ilan etmemiz nedeniyle aileyi korumak, güçlendirmek ve dinamik nüfus yapımızı desteklemek için çok önemli adımlar atacağız," ifadelerini kullandı.

Bolu'daki Kayak Merkezi Üzüntüsü

Kongrede yaptığı konuşmada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunan Göktaş, ülkenin sosyal politikalar alanında elde ettiği ilerlemeye de vurgu yaptı. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 23 yılda nice eser ve hizmet siyaseti gerçekleştirildi," dedi.

Çankırı'da Engelsiz Hizmetler

Bakan Göktaş, Çankırı'nın "engelsiz bir şehir" olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Burada yapılan pek çok çalışmayı Türkiye'nin diğer illerine de yansıtacağız. Bakanlık olarak Çankırı'da sunduğumuz hizmetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.

Aile Yılı ve Toplumsal Sorunlar

Aile Yılı'nın ilanının önemine değinen Göktaş, "Aile kavramı dünyada çok ciddi tehdit altında. Yalnızlaşıyoruz, yaşlanıyoruz, doğurganlık hızımız azalıyor. Türkiye'nin gücü, genç ve dinamik aile nüfusundan kaynaklanıyor. Bu sebeplerden ötürü aileyi güçlendirmek için ciddi adımlar atacağız," dedi.

Kadın Temsili ve İstihdam Oranı Artıyor

Bakan Göktaş, AK Parti'nin kadın temsiliyet oranını mecliste her yıl artırdığını belirterek, "Kadınların mecliste temsiliyet oranı %20. Tabii biz bunu yeterli görmüyoruz. Daha fazla kadının temsil edilmesi için çalışmalar yapacağız," şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili'nden Kutlama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Miraç Kandili'ni kutlayarak, AK Parti'nin 24 yıllık tarihine ve yaptığı hizmetlere dikkat çekti. Akbaşoğlu, "22 yıldır kesintisiz iktidardayız. Asırlara sığacak hizmet ve eserleri gerçekleştirdik," ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Bakan Göktaş, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden 15 Temmuz gazisi Osman Aydın'ın Çankırı'daki evine taziye ziyareti gerçekleştirdi. Kongrenin ardından Çankırı Valiliği’ni ziyaret eden Bakan Göktaş, burada Vali Mustafa Fırat Taşolar ile makamında görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Hasan Fehmi Gökşen Spor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Hasan Fehmi Gökşen Spor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çankırı 7. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

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