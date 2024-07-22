Bakan Göktaş, CHP'li Nazlıaka ile Kadın Hakları Üzerine Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka’yı Ağırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile bir araya geldi. Gerçekleşen toplantıda, kadın hakları ve sosyal hizmetlerle ilgili önemli konular ele alındı.

Samimi Bir Görüşme Gerçekleşti

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nazlıaka, görüşmenin samimi ve açık bir ortamda geçtiğini ifade ederek, "Sayın Bakan'a sunduğum dosyada, CHP'nin Bakanlık alanında yer alan politikaları, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerimizi içermektedir," dedi.

Kadına Yönelik Şiddet ve Sosyal Sorunlar Gündemde

Nazlıaka, kadın hareketi temsilcilerinden aldıkları bir dosyanın da Bakan Göktaş’a iletildiğini ve Göktaş’ın bu dosyaya yazılı yanıt vereceğini açıkladı. Görüşmede, kadına yönelik şiddet, kadın ve çocuk hakları, yaşlıların durumu, engellilerin sorunları ve Türkiye’deki kırılgan grupların karşılaştığı meseleler üzerine tartışmalar yapıldı.

Önemli Konularda Anlaşma Sağlandı

Görüşmenin verimli geçtiğini vurgulayan Nazlıaka, “Medeni hukuk ve karma eğitim üzerine de mutabakata vardığımızı belirtebilirim. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda budanmama gereğini dile getirdik,” şeklinde konuştu. Ayrıca, ŞÖNİM sayısının artırılması ve elektronik kelepçe uygulamasındaki sorunlar gibi önemli konu başlıklarını gündeme taşıdı.

9. Yargı Paketi Üzerine Tartışmalar

Toplantıda, 9. Yargı Paketi’nde evlenen kadının soyadına dair düzenlemelerin de konuşulduğunu belirten Nazlıaka, “Bu durum kadına yönelik bir tehdit olarak görülmektedir, çünkü kadınların kimliğine sahip çıkma hakkı esastır,” dedi. Nazlıaka, Bakan Göktaş’tan bu dayatmanın söz konusu paketten kaldırılacağı müjdesini aldığını da sözlerine ekledi.

CHP’li Nazlıaka, bu konuların kadınlar için kritik önem taşıdığını ifade ederek, “Türkiye kadın hareketindeki tüm kardeşlerime, özellikle Genel Başkanımız Özgür Özel’e teşekkür etmek istiyorum,” diyerek sözlerini noktaladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı (solda) kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı (solda) kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı (solda) kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda), CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı (solda) kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı (sol 2) kabul etti. Nazlıaka, Meclis'te gerçekleşen görüşmenin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı (sol 2) kabul etti. Nazlıaka, Meclis'te gerçekleşen görüşmenin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'yı (sol 2) kabul etti. Nazlıaka, Meclis'te gerçekleşen görüşmenin ardından, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.