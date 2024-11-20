Bakan Göktaş: Çocukların Yaşam Hakkı Kayıtsız Şartsız Garantilenmeli

25. Ulusal Çocuk Forumu'nda Çarpıcı Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 25. Ulusal Çocuk Forumu'nun kapanış töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün dünyanın her neresinde yaşıyor olursa olsun çocukların yaşam hakkının kayıtsız, şartsız garanti altına alınması için açık bir çağrıda bulunuyoruz." dedi.

UNICEF ile ortaklaşa düzenlenen forum, 18 Kasım tarihinde, 7 bölgede "Çeyrek Asır Çocuk Forumu Buluşmaları" temasıyla başlamıştı. Kapanış töreninde Göktaş, çocukların kendi hayatlarını ilgilendiren konularda fikirlerini özgürce dile getirdiğini ve karar alma süreçlerinde aktif rol üstlendiğini belirtti.

25 Yıllık Tecrübe ve Anlamı

Bakan Göktaş, forumların çeyrek asırdır sürdüğünü ve bu süreçte binlerce çocuğun deneyimlerini paylaştığını dile getirdi. Göktaş, bu yolculuğun, çocukların fikirlerinin ve katılımlarının ne kadar değerli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Gençlere yönelik, "Sizler bizim geleceğe dair en büyük umudumuz, en güçlü inancımızsınız." diyen Göktaş, çocukların sunduğu fikirlerin kendilerine yeni yollar açtığını söyledi. Çocuk İçin Katılım ve Savunuculuk temalı forumda alınan sonuçların, hem ülke hem de dünya için yararlı olacağına inanıyor.

Güçlü ve Duyarlı Nesiller Hedefi

Bakan, Türkiye'nin yanı sıra tüm dünya çocuklarının haklarının korunması için çalıştıklarını vurgulayarak, çocukların katılımının bu süreçte vazgeçilmez olduğunu ön plana çıkardı. Çocukları her türlü riske karşı koruyarak güçlü ve duyarlı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Göktaş, Anadolu’nun değerlerinden beslenerek çocukları geleceğin mimarları olmaya hazırladıklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, konuşmasında, "Çocukların kendilerini ilgilendiren alanlarda karar alma süreçlerine katılmalarını sağlamak, politika yapıcılar olarak bizlerin en temel vazifelerinden biridir." dedi.

Çağrı ve Önemli Mesajlar

Konuşmasının sonunda, bugün dünyanın çeşitli bölgelerinde çocukların savaş, yoksulluk ve istikrarsızlıkla boğuştuğunu dile getiren Göktaş, "Bu masum çocukların barış ortamına kavuşturulması, bugün acil bir ihtiyaç" diyerek tüm dünyayı acil adımlar atmaya davet etti. Özellikle, Gazzeli çocukların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti.

Programda, Türkiye'den 7 bölgeden gelen çocukların "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajlarının yer aldığı bir video da gösterildi. Törene, İnsan Hakları İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörleri ile 81 ilden gelen çocuklar katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.