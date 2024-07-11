Bakan Göktaş, Dakar'da Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Dieye ile verimli görüşme gerçekleştirdi

BAKAN GÖKTAŞ'IN SENEGAL ZİYARETİ



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi temaslarda bulunmak üzere Senegal'in başkenti Dakar'a geldi. Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile gerçekleştirdiği görüşme, ülkeler arası iş birliğinin önemli bir adımını oluşturdu.

Bakan Göktaş, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Resmi temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Senegal'de, Sayın Maimouna Dieye ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Sayın Bakanla sosyal hizmet ve sosyal entegrasyona yönelik uygulamalardan, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylere ilişkin sosyal koruma kalkanının güçlendirilmesine kadar geniş yelpazede bir dizi başlığı ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkileri her alanda geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



Görüşmede öne çıkan konular arasında, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve sosyal entegrasyonun güçlendirilmesi stratejileri yer aldı. Her iki bakanın da bu alandaki deneyimlerini paylaştığı görüşmede, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerin sosyal koruma ve desteklenmesi konuları üzerinde detaylı bir şekilde duruldu.



Bakan Göktaş ve Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Dieye arasındaki görüşme, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkilerin sosyal alanlarda da derinleştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



Görüşmenin ardından, Bakan Göktaş'ın Dakar ziyareti kapsamında yapılacak ortak projeler ve atılacak adımların detaylı olarak planlanması bekleniyor. Türkiye ve Senegal'in, sosyal refahın artırılması ve dezavantajlı grupların desteklenmesi konularında ortak çalışmalar yürütme potansiyeli taşıdığı vurgulandı.

