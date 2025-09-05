DOLAR
Bakan Göktaş Darülaceze Bağışçılarıyla Buluştu: 'Hayırseverlik Dünyayı Değiştirecek'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Hayırseverlik Günü'nde Darülaceze bağışçılarıyla buluştu; 17 Eylül'de Sosyal Sorumluluk Çalıştayı düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 11:11
Bakan Göktaş Darülaceze Bağışçılarıyla Buluştu: 'Hayırseverlik Dünyayı Değiştirecek'

Bakan Göktaş Darülaceze bağışçılarıyla buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Hayırseverlik Günü vesilesiyle Darülaceze bağışçılarıyla bir araya geldi. Görüşme, Darülaceze İdare Meclisi toplantısının ardından gerçekleşti.

Darülaceze'nin 130. yılı ve bağışçıların rolü

Göktaş, bu yıl 130. yılını kutlayan Darülaceze'nin bağışçılarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Göktaş, "Sizler köklü yardımlaşma geleneğimizin günümüzdeki temsilcileri olarak bu kültürü geleceğe taşıyorsunuz. İster kurumsal ister bireysel olsun hayırseverlik faaliyetleri sosyal kalkınmaya ve toplumsal dayanışmaya büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Hayırseverlik dünyayı değiştirecek"

Hayırseverliği günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren güçlü bir toplumsal mekanizma olarak geliştirme gereğine vurgu yapan Göktaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Hayırseverlik bizim insanımızın tabiatına kök salmış bir haslet. Bunu 6 Şubat depremlerindeki yardım seferberliğinde yakinen gördük. Biz bu güçlü damarın, bu büyük potansiyelin en doğru şekilde değerlendirilmesi için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çünkü milletimizdeki bu potansiyel, sosyal bağların güçlenmesine, toplumsal dayanıklılığımızın artmasına büyük katkı sağlayacak. Biz sosyal kalkınmada devlet, millet birlikteliğinin gücüne ve hayırseverliğin dünyayı değiştireceğine inanıyoruz."

Sosyal Sorumluluk Çalıştayı ve gönüllülük platformu

Bakan Göktaş, hayırseverliği desteklemek ve kurumsal hayırseverliğin gelişmesine katkıda bulunmak için sürdürülen çalışmalara dikkat çekti. Göktaş, "Dünya ölçeğinde büyük vakıfların sosyal meseleler için ciddi fonlar oluşturduğunu görüyoruz. Artık en zenginlerin değil sosyal kalkınmaya en çok destek verenlerin, sosyal sorumluluk bilinci en yüksek olanların itibar kazandığı bir dönemdeyiz." dedi.

Devlet, özel sektör ve sivil toplum işbirliğinin etkisini artırmak amacıyla yapılacak çalışmalardan söz eden Göktaş, bu çerçevede 17 Eylül'de 'Sosyal Sorumluluk Çalıştayı' düzenleneceğini açıkladı. Etkinliğin, tarafları bir araya getirip mevcut durumu değerlendireceği ve iyileştirme yollarını istişare edeceği belirtildi.

Bakan ayrıca gönüllülüğe verdiği önemi vurguladı: "Bakanlığımızın çalışma alanlarında gönüllülük potansiyelini değerlendirmek üzere bir platform kurma hazırlığı içindeyiz."

Darülaceze sakinleri ziyareti

Programın sonunda Bakan Göktaş, bağışçılarla birlikte Darülaceze sakinlerini ziyaret etti ve kurumun faaliyetleri ile dayanışma ruhunu yerinde gözlemledi.

