DOLAR
35,2 -0,13%
EURO
36,77 0,03%
ALTIN
2.973,65 0,14%
BITCOIN
3.393.042,14 -0,83%

Bakan Göktaş, Darülaceze Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Darülaceze sakinleriyle buluşarak iyilik ve umut mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 15:47
Bakan Göktaş, Darülaceze Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Darülaceze Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'daki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin sakinleriyle bir araya geldi. Bakan Göktaş, Darülaceze'nin Aylık Olağan İdare Meclisi Toplantısı'na başkanlık ederek, kurumdaki çalışmaları ve projeleri değerlendirdi.

İyilik ve Umut Mesajları

Toplantıya ilişkin olarak sosyal medya hesabında açıklama yapan Göktaş, "Darülaceze'mizin Aylık Olağan İdare Meclisi Toplantısı'nı gerçekleştirdik, devam eden çalışmalarımızı ve projelerimizi değerlendirdik. Ardından kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, mesajında, "Merhamet ve şefkat mirasımız Darülaceze'mizi, geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kutlu çatı altında iyilik ve umudu büyütmeye devam ediyoruz." şeklinde vurguladı. Toplantı ve ziyarete dair fotoğraflara da paylaşımında yer veren Göktaş, sosyal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'daki Uçak Kazasına Dış Müdahale İddiası
2
Ankara'da Filistinli Gazeteciler için Anma Programı Düzenlendi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Vurgusu: 'Yüz Akıyla Sınav Verdik'
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ana Muhalefete Sert Eleştiri: 'Zalim Esed'e Mersiye Yakacaklar!'
5
Şam'da Aileler, Alıkonulan Yakınları için Hicaz Tren Garı'nda Gösteri Düzenledi
6
Çanakkale'de Fırtına Sebebiyle Feribot Seferleri İptal Edildi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkesir Patlaması Üzerine Açıklama Yaptı

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!