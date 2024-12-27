Bakan Göktaş, Darülaceze Sakinleriyle Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Darülaceze Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'daki Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin sakinleriyle bir araya geldi. Bakan Göktaş, Darülaceze'nin Aylık Olağan İdare Meclisi Toplantısı'na başkanlık ederek, kurumdaki çalışmaları ve projeleri değerlendirdi.

İyilik ve Umut Mesajları

Toplantıya ilişkin olarak sosyal medya hesabında açıklama yapan Göktaş, "Darülaceze'mizin Aylık Olağan İdare Meclisi Toplantısı'nı gerçekleştirdik, devam eden çalışmalarımızı ve projelerimizi değerlendirdik. Ardından kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek hayır dualarını aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, mesajında, "Merhamet ve şefkat mirasımız Darülaceze'mizi, geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kutlu çatı altında iyilik ve umudu büyütmeye devam ediyoruz." şeklinde vurguladı. Toplantı ve ziyarete dair fotoğraflara da paylaşımında yer veren Göktaş, sosyal dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.