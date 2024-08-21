Bakan Göktaş, Dünya Kadınlar Forumu'na Katılacak

Dünya Kadınlar Forumu'na Önemli Katılım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 22-23 Ağustos tarihlerinde Ulanbator'da gerçekleştirilecek olan Dünya Kadınlar Forumu'na katılacak. Bu etkinlik, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh himayesinde düzenleniyor.

Forumda Önemli Mesajlar Vermesi Bekleniyor

Bakan Göktaş, birçok ülkeden üst düzey katılımcının yer alacağı forumda, kadın hakları konusundaki mesajlarına ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmesi bekleniyor. Göktaş'ın, uluslararası toplumu bu konuda harekete geçmeye davet etmeyi planladığı öğrenildi.

İkili Görüşmeler ve Resepsiyon

Etkinlik kapsamında, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh tarafından düzenlenecek resepsiyona da katılacak olan Göktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina J. Mohammed ile Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Luvsantseren Enkh-Amgalan gibi önemli isimlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.