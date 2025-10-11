Bakan Göktaş Dünya Kız Çocukları Günü'nde: 'Türkiye Yüzyılı'nda Her Kız Çocuğunun Yüzü Gülmeli

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinliğinde eğitimde fırsat eşitliği ve her çocuğun yüzünün gülmesi hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 15:30
Bakan Göktaş Dünya Kız Çocukları Günü'nde: 'Türkiye Yüzyılı'nda Her Kız Çocuğunun Yüzü Gülmeli

Bakan Göktaş: 'Türkiye Yüzyılı'nda Her Kız Çocuğunun Yüzü Gülmeli

Etkinlik ve temel mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların mutluluğunun devletin sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

Göktaş, etkinlikte sarf ettiği sözlerde "Bir bakan olarak, yüzünde gülümseme olmayan bir çocuğun da sorumluluğu bizde" diyerek, hedeflerinin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla her çocuğun geleceğe umutla bakmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

Göktaş, devlet korumasında yetiştirilen ve yan flüt sanatçısı Merve Başoğlu ile yapılan söyleşiye de değindi. Türkiye'de kız çocuklarının en büyük gücünün eğitimde fırsat eşitliği olduğunu söyleyen bakan, kız çocuklarının okullara erişimindeki kazanımlara dikkat çekti.

Bakan, "Bundan belki 20 sene öncesine kadar üniversitelere hala kız çocukları başörtüyle gidemiyordu. Şu anda Türkiye'nin her bir yanında kız çocuklarının okullardaki oranı yüzde 90'ın üzerinde. Amacımız bütün kız çocuklarımızın okullarını tam ve eşit bir şekilde tamamlamalarını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Gelecek, rol modeller ve 10 yıllık mesaj

Göktaş, kız çocuklarının istedikleri takdirde her şeyi başarabileceklerini; bir çocuğun yüzündeki gülümsemenin büyük anlam taşıdığını vurguladı: "Geleceğe umutla bakan çocuklarımız var. Burada da çocuklarımızın yüzünde gülümseme var. Bu, bizleri mutlu ediyor. Aynı zamanda sorumluluk veriyor."

Rol model sorusuna yanıt veren Göktaş, ilham kaynaklarını "annesinden, Hazreti Muhammed'den ve Türkiye'nin milli kahramanlarından" aldığını söyledi. Lider bir kadın olmanın zorluklarına değinerek, haksız eleştirilerle karşılaşabildiklerini, ancak kadın olmanın pratik zekâ ve çok yönlü düşünme avantajlarını da aktardı.

Göktaş, "Geleceğin doktorları, mühendisleri, öğretmenleri, bilim insanları belki de anneleri sizlersiniz. Geleceğin astronotları belki bu salonlardan çıkacak. O yüzden bugünden kendinize 10 yıl sonrasına bir hedef koyun. Sizler yarının liderlerisiniz ve sizler 'Yarının Türkiyesi'nin güçlü mimarları olmaya devam edeceksiniz. Hepinizle gurur duyuyorum." diyerek genç kızlara yönelik motive edici mesajlar verdi.

Program

Etkinlikte yan flüt sanatçısı Merve Başoğlu bir müzik dinletisi sundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

