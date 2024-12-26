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Bakan Göktaş: Düşen Doğurganlık Oranı Milli Güvenlik Açısından Kritik

Bakan Göktaş, doğurganlık oranını düşüşünü sosyal ve sağlık hizmetleri açısından önemli buldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:40
Bakan Göktaş: Düşen Doğurganlık Oranı Milli Güvenlik Açısından Kritik

Bakan Göktaş Açıklama Yaptı

Bakan Göktaş, ülkede doğurganlık oranının düşmesi ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Göktaş, bu durumun sosyal ve sağlık hizmetlerinde bütçe ihtiyacının artmasına neden olacağına dikkat çekti.

Milli Güvenlik Vurgusu

Ayrıca Göktaş, doğurganlık oranındaki bu düşüşün, milli güvenlik açısından da son derece kritik olduğunu ifade etti. Kamuoyunu bu konuda bilinçlendirmenin önemini vurgulayan Bakan Göktaş, Türkiye'nin geleceği için bu durumun üstesinden gelinmesi gerektiğini belirtti.

Bu açıklamalar; ülkemizin demografik yapısı ve geleceği üzerine yeni tartışmalar başlatabilir.

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