Bakan Göktaş duyurdu: 2026'da kamuda bin 573 engelli istihdamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yılın son gününde Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek engelli bireylerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında merkezdeki atölyeleri gezip, engelli bireylerin hazırladığı ürünleri inceledi.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Göktaş, kamuda engelli istihdamına ilişkin önemli bir müjde paylaştı. Göktaş, son 23 yılda kamuda engelli istihdamının tam 15 kat artarak 82 bin 626'ya yükseldiğini belirtti ve 2026 yılı için yeni bir adımı duyurdu.

EKPSS ile 2026'da bin 573 yeni istihdam

Bakan Göktaş, yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek adaylara yönelik olarak 'bin 573 yeni istihdam' yapılacağını açıkladı. Ayrıca önümüzdeki günlerde kılavuzun hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında yayımlanacağını bildirdi.

Göktaş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen politikaların engelli vatandaşların hayatın her alanında daha güçlü var olmalarını hedeflediğini vurguladı. Açıklamasında hem engelli bireylere hem de ailelerine hayırlı olmasını dileyerek yeni yıl temennilerinde bulundu.

Önemli not: EKPSS kılavuzu yayımlandığında başvuru ve yerleştirme süreçine ilişkin ayrıntılar ilgili resmi sayfalarda takip edilebilir.

