DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,54 -0,07%
ALTIN
5.951,46 0,84%
BITCOIN
3.816.561,28 -1,04%

Bakan Göktaş duyurdu: 2026'da kamuda bin 573 engelli istihdamı

Bakan Göktaş, 2026'da EKPSS ile kamuda bin 573 yeni engelli istihdamı yapılacağını ve toplam istihdamın 82 bin 626 olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 13:43
Bakan Göktaş duyurdu: 2026'da kamuda bin 573 engelli istihdamı

Bakan Göktaş duyurdu: 2026'da kamuda bin 573 engelli istihdamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yılın son gününde Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek engelli bireylerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında merkezdeki atölyeleri gezip, engelli bireylerin hazırladığı ürünleri inceledi.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Göktaş, kamuda engelli istihdamına ilişkin önemli bir müjde paylaştı. Göktaş, son 23 yılda kamuda engelli istihdamının tam 15 kat artarak 82 bin 626'ya yükseldiğini belirtti ve 2026 yılı için yeni bir adımı duyurdu.

EKPSS ile 2026'da bin 573 yeni istihdam

Bakan Göktaş, yeni yılla birlikte EKPSS'den sınava girecek adaylara yönelik olarak 'bin 573 yeni istihdam' yapılacağını açıkladı. Ayrıca önümüzdeki günlerde kılavuzun hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde hem de ÖSYM'nin resmi web sayfasında yayımlanacağını bildirdi.

Göktaş, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen politikaların engelli vatandaşların hayatın her alanında daha güçlü var olmalarını hedeflediğini vurguladı. Açıklamasında hem engelli bireylere hem de ailelerine hayırlı olmasını dileyerek yeni yıl temennilerinde bulundu.

Önemli not: EKPSS kılavuzu yayımlandığında başvuru ve yerleştirme süreçine ilişkin ayrıntılar ilgili resmi sayfalarda takip edilebilir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMINI TAM 15 KAT...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMINI TAM 15 KAT ARTIRARAK SAYIYI 82 BİN 626'YA YÜKSELTTİKLERİNİ BELİRTEREK, "YENİ YILLA BİRLİKTE EKPSS'DEN SINAVA GİRECEK KARDEŞLERİMİZE GÜZEL BİR HABER PAYLAŞMAK İSTİYORUM, 1573 YENİ İSTİHDAMIMIZ DAHA OLACAK" DEDİ.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, KAMUDA ENGELLİ İSTİHDAMINI TAM 15 KAT...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Selçuklu Belediyesi'nden Dijital Dönüşüm: e-İmar Yazılımı 2026'da
2
Yılbaşına Özel: Kişiye Özel Zeytinyağı Edremit'ten
3
Kaymakam Odabaş, Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Üretim Alanlarını İnceledi
4
Nazilli Belediyesi'nden Yeşil Mahalle'ye 5 Bin Metrekarelik Yol Yatırımı
5
Gölbaşı Belediyesi'nden Memurlara Müjde: Sosyal Denge Tazminatı %120 Arttı
6
BUÜ 2024 Kalite Ödülleri Sahiplerini Buldu
7
Diyarbakır'da Sağlık Ekipleri Kar ve Tipide Zamanla Yarıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları