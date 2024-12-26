Bakan Göktaş, Engelli Hakları İçin Erişilebilirlik Genelgesi Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Bakan Göktaş, Erişilebilirlik Genelgesi Üzerine Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Web Siteleri ve Mobil Uygulamaların Erişilebilirliği Genelgesi' için çalışmaların son aşamasına geldiğini açıkladı. Göktaş, genelgenin 2025'in ilk aylarında yayımlanacağını duyurdu.

Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı

Bakan Göktaş, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu' toplantısına katılarak engelli bireylerin ihtiyaçlarına dikkat çekti. Toplantılarında her konunun engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak şekilde ele alındığını ifade etti.

Eğitim ve Eylem Planı Hazırlıkları

Göktaş, engelli haklarına ilişkin eğitimlerin kamu kurumlarında düzenlenmesini sağladıklarını ve ÖSYM Bilim Kurulu ile işbirliği içerisinde e-KPSS'nin engelli bireylerin ihtiyaçlarına uyumunu gözden geçireceklerini aktardı.

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın ikincisinin hazırlanacağı müjdesini veren Göktaş, en yakın zamanda çalıştaylar gerçekleştireceklerini ve engelli bireylerin istihdamına ilişkin tüm hususları etraflıca ele alacaklarını belirtti.

Dijital Erişilebilirlik Çabaları Devam Ediyor

Bakan Göktaş, dijital ortamların erişilebilirliğini artırmak üzere kamu kurumlarının internet sayfaları üzerinde çalışmalar yaptıklarını, üniversite ve belediyelerin teknik personeline yönelik 'Erişilebilirlik Atölyeleri' düzenlediklerini bildirdi. Ayrıca, e-Devlet ve KADES uygulamalarının erişilebilirliğini sağlamak için gerekli desteği verdiklerini sözlerine ekledi.

Göktaş, engelli bireylerin dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık web sayfasına da 'erişilebilirlik menüsü' eklediklerini belirtti. Bu çabaların yasal bir zemine oturması için düzenlemelerin hazırlandığını vurguladı. Göktaş, Cumhurbaşkanı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bu genelgenin önümüzdeki yıl yayımlanacağı müjdesini verdiğini hatırlatmayı ihmal etmedi.