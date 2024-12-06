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Bakan Göktaş, Gazilerle Yarışma Ödülü Buluşması Düzenledi

Bakan Göktaş, kazandıkları ödülü bağışlayan gazilerle buluşarak, hizmetlerin daha da ileri taşınacağı mesajını verdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 21:08
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 21:08
Bakan Göktaş, Gazilerle Yarışma Ödülü Buluşması Düzenledi

Bakan Göktaş, Gazilerle Ödül Buluşması Gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, katıldıkları yarışma programında kazandıkları ödülü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfına bağışlayan gazilerle Bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti ve onlara teşekkür etti.

Gazilerle Görüşme ve Öneriler

Gaziler ve şehit yakınlarına yönelik çalışmaların detaylarını değerlendirdiklerini ifade eden Göktaş, “Onların değerli öneri ve taleplerini dinledik. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve cesaretleriyle yolumuzu aydınlatan gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Şehit yakınları ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizi daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

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