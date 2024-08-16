Bakan Göktaş, Gazzeli Çocuklarla Oyun Oynadı

Bakan Göktaş, Gazzeli Çocukların Yanında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında Türkiye'ye getirilen Filistinli çocuklarla alışveriş etkinliği düzenledi. Bu etkinliklerde çocuklarla oyun oynayarak onların moral bulmalarını sağladı.

Oyun Parklarında Eğlence

Bakan Göktaş, Bilkent Geleneksel Sporlar Kulübü'nde gerçekleştiren etkinlikleri ziyaret etti. Çocukların ok atışlarını izleyen Göktaş, ardından yayı alarak atış gerçekleştirdi. Çim alanda hazırlanan oyun parkurunda çocukların yarışlarını heyecanla takip etti.

Çocukların İhtiyaçlarına Dikkat Çekti

Etkinliğin ardından basın açıklaması yapan Göktaş, Filistin'deki durumu kritik bir şekilde ele aldı. "Çocukların yeri savaş alanları değil, oyun parklarıdır. Onların mermilerin altında değil, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda bulunması gerekir" şeklinde konuştu.

Psikososyal Destek Sağlanıyor

Bakan Göktaş, Türkiye'de misafir edilen Gazzeli çocuklara, yaralarını sarmak için her türlü psikososyal desteği sunduklarını belirtti. "Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz okullarına devam eden çocuklar bu güzel ortamda vakit geçiriyorlar. Onlara her türlü sosyal ve psikososyal desteği sağlamak için buradayız" diye ekledi.

Mazlumların Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Göktaş, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum kadınlar ve çocukların yanında olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde oyunlar oynadı, ok attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde oyunlar oynadı, ok attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde oyunlar oynadı, ok attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde oyunlar oynadı, ok attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde oyunlar oynadı, ok attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde oyunlar oynadı, ok attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde oyunlar oynadı, ok attı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından tedavi amacıyla Türkiye'ye getirilen çocuklarla Geleneksel Sporlar Spor Kulübü'nde oyunlar oynadı, ok attı.