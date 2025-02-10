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Bakan Göktaş: Genç Çiftler İçin Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Sayısı 50.944

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bayburt'ta Kızılay'ın yeni hizmet binasının açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 14:32
Bakan Göktaş: Genç Çiftler İçin Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Sayısı 50.944

Bakan Göktaş: Genç Çiftler İçin Aile ve Gençlik Fonu'na Başvuran Sayısı 50.944

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bayburt'ta Türk Kızılay'ın yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran genç çiftlerin sayısının 50.944 olduğunu açıkladı.

Kızılay'ın her zaman zor zamanlarda milletin yanında olduğunu vurgulayan Göktaş, “Yaraları sarmış, ihtiyaçları karşılamış ve her zaman bir merhamet eli olmuştur. Depremlerde, sel felaketlerinde ve daha birçok insani krizlerde var gücüyle çalışmıştır.” dedi.

Bayburt'a Yapılan Yatırımlar

Bakan Göktaş, Bayburt’a 30,8 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu yatırımların 1,3 milyar lirası aile ve sosyal hizmetler alanındaki desteklerden oluşmaktadır. Göktaş, “Biz bu kıymetli kurumu güçlendirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Ayrıca, aile değerlerinin korunması, sosyal destek programları ile ailelere yardım edilmesi ve kadınların ekonomik hayata katılımlarının artırılacağı yeni projelerin hayata geçirileceği sözünü verdi.

Kızılay'ın Yeni Hizmetleri

Kızılay'ın Bayburt'taki yeni merkezi, daha fazla insana daha sürdürülebilir bir şekilde ulaşacak. Göktaş, burada “iyiliğin kapılarını açıyoruz” diyerek, gençlerin gönüllülük bilinciyle yetişeceği, kadınlar ve çocukların çeşitli desteklerden faydalanacağı projelerin olacağının müjdesini verdi.

Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay Genel Başkanı olarak, Kızılay'ın 156 yıldır halkın yanında durduğunu ve acil durumlarda ülke genelinde sürekli olarak çalıştığını ifade etti. 2024 yılında 46 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Açılışta yer alan diğer isimler arasında Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş ve AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan da bulunmaktaydı. Açılış sonrası Göktaş, Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Türk Kızılay Bayburt Şubesinin...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Türk Kızılay Bayburt Şubesinin yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Açılışa, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan (sol2), AK Parti Bayburt Milletvekli Orhan Ateş (solda), Belediye Başkanı Mete Memiş (sağda), AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ2) ve Türk Kızılayı yönetim kurulu üyesi Hümeyra Çelik de katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Türk Kızılay Bayburt Şubesinin...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada), Türk Kızılay Bayburt Şubesinin yeni hizmet binasının açılışına katıldı. Açılışa, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan (sol2), AK Parti Bayburt Milletvekli Orhan Ateş (solda), Belediye Başkanı Mete Memiş (sağda), AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz (sağ2) ve Türk Kızılayı yönetim kurulu üyesi Hümeyra Çelik de katıldı.

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