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Bakan Göktaş, Gençlere Umut Verdi: Zorluklar Sizi Güçlendirir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Halkbank Gençİz Zirvesi'nde gençlere cesaret ve azim aşıladı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 13:39
Bakan Göktaş, Gençlere Umut Verdi: Zorluklar Sizi Güçlendirir

Bakan Göktaş, Gençler İçin İlham Verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Halkbank Gençİz Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, siyasete girişi ve yaşadığı zorluklar hakkında bilgi verdi. Yıllar önce hayatın kendisini farklı yönlere sürüklediğini belirten Göktaş, "Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili oldum. Allah kimseye kaldırmayacağı yükü yüklemez," dedi.

Brüksel'den Türkiye'ye Göç Hikayesi

Bakan Göktaş, 3 kuşak önce Türkiye'den Avrupa'ya göç eden bir ailenin çocuğu olarak, Brüksel'de dünyaya geldiğini ve burada bütün eğitimini tamamladığını söyledi. Ailesinin market işlettiğini ve okul sonrası kasiyerlik yaptığını vurguladı. Göktaş, bu deneyimin kendisine büyük bir hayat tecrübesi kazandırdığını ifade etti.

Hayaller ve Aile Desteği

Göktaş, üniversite hayatı boyunca hukuk okumak istediğini fakat babasının başörtülü bir avukat olamayacağını düşündüğünü aktardı. İşletme mühendisliği okurken gizlice uluslararası ilişkiler derslerine de katıldığını belirten Göktaş, "Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bu gerçekten büyük bir azim, büyük bir kararlılık," dedi.

Zorluklar ve Direnç

Bakan Göktaş, karşılaşılan zorlukların insanı daha dirençli hale getirdiğine dikkat çekerek, yasakların ve olumsuz söylemlerin güçlendirici etkisi olduğunu belirtti. Gençlere de kendilerine inanmayı ve mücadele etmeyi tavsiye etti.

Yarınların Liderleri: Gençler

Bakan Göktaş, "Yarının liderleri sizler olacaksınız ve sizlere güzel bir ülke emanet etmek istiyoruz," diyerek gençlere umut verdi. Kendi başarısını, her zaman en iyisini yapmak için gösterdiği çabaya borçlu olduğunu belirtti. Göktaş, gençlerin kendilerine inanmaları halinde pek çok kapının açılabileceğini dile getirdi.

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