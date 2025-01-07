Bakan Göktaş: Görme Engellilere Eşit Fırsatlar Sunma Vurgusu!

Bakan Göktaş'tan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Göktaş, görme engelli bireylerin eğitimden istihdama, kültürden spora hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer alabilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Eşit Fırsatlar İçin Çaba Sarf Ediyoruz

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görme engelli bireylerin eşit fırsatlara erişebilmesi ve yeteneklerini özgürce sergileyebileceği bir yaşam sürmesi için mücadele edeceklerini belirtti. "Bu bilinçle, görme engelli bireylerimizin hayatın her alanında yer alabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, bu vesileyle tüm dünyada bu önemli konuda farkındalığın artmasını temenni etti. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, hem görme engelli bireyler hem de toplum için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yaptı.