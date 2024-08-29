Bakan Göktaş, Hakkari Kadınlarına Karadeniz Turu Müjdesi Verdi

Bakan Göktaş'tan Hakkarili Kadınlara Müjde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'deki kadınların taleplerine yanıt olarak Karadeniz turu sözü verdi. Hakkarili kadınların, yaşadıkları şehrin dışındaki diğer illeri görmek istemeleri üzerine Bakan Göktaş, kendilerine yönelik kültürel bir gezi planlayacaklarını duyurdu.

Bakan Göktaş'ın Ziyareti

Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret eden Göktaş, burada kadın kursiyerlerle bir araya geldi. Merkezdeki faaliyetler hakkında bilgi alan Bakan, ahşap atölyesini gezerek kadınlarla sohbet etti. Ayrıca bir yağlı boya resminin tamamlanmasına da yardımcı oldu.

Kursiyerlerin İhtiyaçları Göz Önünde

Nakış kursunu da ziyaret eden Göktaş, kursiyerlerin ürettikleri ürünleri inceledi. Kursiyerlerden biri, Bakan Göktaş'a sağlanan imkanlar için teşekkür ederek, ADEM'deki kreşlerde çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken yeni beceriler geliştirdiklerini aktardı.

Karadeniz Gezisi için Hazırlıklar Başladı

Bakan Göktaş, pastacılık atölyesinde kadınlarla buluştuğunda, bazı kursiyerlerin Türkiye'nin diğer şehirlerini, özellikle Karadeniz Bölgesini görme isteklerini ilettiler. Bunun üzerine Göktaş, kadınlar için bir gezi düzenlenmesi talimatı vererek, Hakkari Valisi Ali Çelik ile işbirliği yapacağını belirtti.

Yüksekova'da iki ADEM'un bulunduğu vurgulanırken, kadınların yoğun talep göstermesi üzerine yeni bir Aile Destek Merkezi açılacağı da müjdelenmiştir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari programı kapsamında Aile Destek Merkezini (ADEM) ziyaret etti. Merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Göktaş, kadın kursiyerlerle bir araya gelerek yaptıkları ürünleri yakından inceledi.