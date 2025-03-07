Bakan Göktaş, Hatay'da 'İş'te Kadın Kardeşim Projesi'ni Tanıttı

Hatay'da Kadın Girişimciler İçin Önemli Adım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da düzenlenen "İş'te Kadın Kardeşim Projesi" hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bakan Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yürütülen projenin, Ankara ve İstanbul gibi farklı şehirlerden gelen iş dünyasındaki kadınları Hatay'daki kadınlarla bir araya getireceğini belirtti. "Bu proje, kadınların iş gücüne katılımını artırmak amacıyla başlatıldı," diyerek projenin önemine vurgu yaptı.

Hatay'daki Kadınlarla İşbirliği Oluşturacaklar

Proje, Hatay'da üretim yapan iş kadınlarıyla işbirliği yaparak , deneyim paylaşımına ve iş geliştirme fırsatlarına zemin hazırlayacak. Göktaş, "Bu işbirliği ile üretim süreçlerinin daha verimli hale geleceğine ve pazarlama alanında daha geniş kitlelere ulaşacaklarına inanıyorum," açıklamasında bulundu.

Projenin Sosyal ve Ekonomik Katkıları

Bakan Göktaş, projenin hem sosyal hem de ekonomik alanda kadınlara büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, bu işbirliğinin deprem felaketinin izlerini silmeye de yardımcı olacağını sözlerine ekledi. Projenin Hatay'ın yeniden inşasına ve kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Türkiye Genelinde Yaygınlaştırılacak

Göktaş, "Bu projeyi inşallah Türkiye genelinde de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz," diyerek Bakanlık olarak projeyi desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasının yalnızca bireysel gelişim değil, toplum ve aile yapısına da olumlu katkı sağladığını belirtti.

Teşekkür ve Katılımcılar

Göktaş, projeyi hayata geçiren AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve ekibine teşekkür ederek, böyle bir projenin tüm Türkiye'de yaygınlaşacağına inandığını ifade etti. Programa ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Hatay'da Valiliği ziyaret ederek Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Hatay'da Valiliği ziyaret ederek Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile bir araya geldi.