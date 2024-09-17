Bakan Göktaş, Hatay'da Sosyal Hizmetlerdeki Yenilikleri Duyurdu

Hatay'da Türkiye Buluşmaları Programı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında önemli açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Bugüne kadar kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla vatandaşlarımıza ulaştık. Her kapıyı çalmaya, her gönle girmeye gayret ettik," dedi.

Bakan Göktaş, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret ederek kentteki sosyal hizmet çalışmalarını değerlendirdi. AK Parti İl Başkanlığı'ndaki programda partililere Cumhurbaşkanı'nın selamlarını iletti.

Yerel Başarılara Vurgu

Göktaş, yerel seçimlerde Hatay'ın büyükşehir belediyesini ve 8 ilçe belediyesini kazanarak kayda değer başarı elde edildiğini belirtti.

Konuşmasında Hatay'ın zengin kültürel yapısına dikkat çeken Göktaş, "Bu şehir, farklı medeniyetler arasında köprü kuran birliğin ve beraberliğin sembolüdür," dedi. Ayrıca, 6 Şubat 2023'deki depremlerin ardından Hatay'ın yeniden inşası için dayanışma gösterdiklerini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Destekleri

Bakan Göktaş, Hatay'a 27 milyar lira yatırım yapıldığını ifade ederek, 10 sosyal hizmet merkezinin vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti. 2017'den bu yana 268 bin haneye ulaştıklarını söyledi.

Göktaş, Hatay'da 28 kadın kooperatifinin bulunduğunu ve bu kooperatifleri güçlendirme projelerinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Engelli ve Yaşlı Bakımı

Engelli ve yaşlı vatandaşlar için 4 özel bakım merkezi bulunduğunu belirten Göktaş, evde bakım yardımından 14 bin 481 kişinin faydalandığını kaydetti.

Gelecek Vizyonu

Hatay'da yeni sosyal hizmet merkezleri inşa edileceğini ve Türkiye'nin son 23 yıldaki başarılarını vurgulayan Göktaş, "services siyasetimizle, şehrimizi kalkındırmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da, Bakan Göktaş'a yaptığı ziyaretler için teşekkür etti ve Hatay için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Partili kadınlar, Bakan Göktaş'ı karanfillerle karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Partili kadınlar, Bakan Göktaş'ı karanfillerle karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Partili kadınlar, Bakan Göktaş'ı karanfillerle karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Partili kadınlar, Bakan Göktaş'ı karanfillerle karşıladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Partili kadınlar, Bakan Göktaş'ı karanfillerle karşıladı.