Bakan Göktaş, Hatay'daki Çocuk Evleri Sitesinin Açılışında Umut Verici Mesajlar Paylaştı

Bakan Göktaş, Çocuklara Güzel Bir Gelecek Sunuyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi’nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada, Eylül ayı için toplam 1 milyar 54 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Göktaş, bu program sayesinde ailelerin çocuklarının sosyo-ekonomik desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanmasına katkı sunduklarını belirtti. Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi’sinin, çocuklara sıcak bir yaşam alanı sağlamak amacıyla kurulduğunu vurguladı.

Çocukların Geleceğine Yatırım

Bakan, bu çocuk evleri ile birlikte çocukların güven içinde yaşayıp, mutlu bir yaşam sürmeleri için önemli bir adım attıklarını ifade etti. “Kalplerine sevgiyle dokunacağımız her bir çocuğumuzun gönül dünyasında güzel anılar birikmesine vesile olacağına inanıyorum,” dedi.

Göktaş, çocukların hayat standartlarının iyileştirilmesinin her zaman öncelikleri olduğunu ifade ederek, sosyal politikalarını çocukların üstün yararı ilkesine göre geliştirdiklerinin altını çizdi.

Yeni Hizmet Modelleri ile Güçlü Destek

Bakan Göktaş, “Bugün, Türkiye genelinde 14 bin 659 çocuk sevgi dolu bir aile ortamında büyüyor. Hatay'da ise 62 çocuğumuza koruma hizmeti sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, açılışını yaptıkları çocuk evleri ile birlikte 80 çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yeni bir yaşam alanı oluşturulduğunu belirten Göktaş, çocuklara destekleyici sosyal ve sportif alanlar sunacaklarını ekledi.

Özgüven ve Eğitim

“Çocuklarımıza iyi bir eğitim vermek, sağlık ve güvenli bir çevrede büyümelerini sağlamak, hepimizin ortak sorumluluğudur,” diyen Göktaş, her çocuğun potansiyelini gerçekleştirmesi için devletin tüm imkânlarını seferber edeceğinin altını çizdi.

Serdar Demir'in Anısı

Göktaş, çocuk evlerinin yapılaşma fikrinin merhum Serdar Demir'e ait olduğunu hatırl.atarak, “Bu projeye önderlik eden Serdar kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yaşam alanının hayata geçirilmesi, hem TUSAŞ hem de Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği’nin iş birliği ile gerçekleşti,” ifadelerini kullandı.

Son olarak, projede emeği geçenlere teşekkür eden Göktaş, çocuklar için umut dolu bir geleceğin inşasında sosyal destek programlarının önemine değindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da Serdar Demir Çocuk Evleri Sitesi'nin açılışına katıldı.