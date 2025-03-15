Bakan Göktaş, İftar Programında Devlet Himayesindeki Çocuklara Seslendi

Bakan Göktaş'tan Devlet Himayesindeki Çocuklara Destek Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Devlet Himayesindeki Çocuklarımızla İftar Programı"nda konuştu. Göktaş, devlet destekli çocukların geleceğine dair umut dolu mesajlar verdi.

Çocukların Geleceği İçin Çalışıyoruz

Göktaş, "Yüreğinizdeki neşe, yüzünüzdeki tebessüm olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sizler güzel bir geleceğe sahip olun diye çalışıyoruz. Ülkemizi, medeniyetimizi ve sahip olduğumuz tüm değerleri geleceğe sizler taşıyacaksınız. Sizlerle gurur duyuyoruz" diyerek çocuklara moral verdi.

Güçlü Aile Yapısı Vurgusu

Bakan, Türkiye’nin 85 milyonu aşan büyük ve güçlü bir aile olduğunu vurgulayarak, bu ailenin tüm çocuklarının en değerli varlıkları olduğunu ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, anne sevgisi ve baba merhametiyle çocuklar için pek çok hizmete öncülük ettiğini aktardı.

Uluslararası Çocuklara Kucak Açma

Göktaş, Türkiye’nin Suriyeli, Ukraynalı ve Filistinli çocuklara da yardım eli uzattığını belirtti. Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi" aracılığıyla bu çocuklara sıcak bir aile ortamı sağlandığını ifade etti.

Çocuklara Moral Verdi

Programda salondaki çocuklara hitap eden Göktaş, "Sizin ayağınıza taş değse, bizim canımız acır. Yüreğinizdeki neşe, yüzünüzdeki tebessüm olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi. Ramazan akşamını çocuklarla geçirdiği için duyduğu mutluluğu da dile getirerek, hepsini sevgiyle kucakladığını belirtti.