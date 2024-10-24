Bakan Göktaş'ın Kazası: Sağlık Durumu İyi

Bakan Göktaş'ın Kaza Geçirmesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kazada hafif yaralanmalarla atlatıldı. Kazanın detayları ise şöyle:

Cenaze Töreni ve Sonrası

Bakan Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden taksi şoförü Murat Arslan’ın cenaze namazına katılmak üzere Merkez Ulu Camisi’ne gitmişti.

Kaza Anı

Cenaze töreninin ardından, Etlik Şehir Hastanesi'nde yaralıları ziyaret etmek amacıyla Kahramankazan'dan ayrılan Bakan Göktaş, Etimesgut ilçesinin Eryaman girişinde bir trafik kazasına karıştı. Birden fazla aracın et involved olduğu kazada, Göktaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibinden bazı kişilerin ise hafif yaralandığı bildirildi.