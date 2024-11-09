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Bakan Göktaş, İstanbul'daki Sosyal Hizmetler Üzerine Toplantı Düzenledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İstanbul'daki sosyal hizmet projelerini değerlendirmek için toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 13:57
Bakan Göktaş, İstanbul'daki Sosyal Hizmetler Üzerine Toplantı Düzenledi

Göktaş, İstanbul Çalışmalarını Gözden Geçirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'daki sosyal hizmet projelerinin güncel durumunu değerlendirmek amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği'nde düzenlenen toplantıda, Bakan Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ile bir araya gelerek, Bakanlık faaliyetlerinin durumunu masaya yatırdı.

Sosyal medya üzerinden toplantının içeriğini paylaşan Göktaş, şu ifadeleri kullandı: "Toplantıda, İstanbul'daki projelerin güncel durumlarıyla ilgili bilgi alarak, ilerleme seyrini hızlandırmak adına atılacak adımlar üzerinde durduk. İstanbul'un ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirme konusunda kararlılığımızı bir kez daha yineledik."

Ayrıca toplantıya, Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ile Vali Davut Gül'ün eşi Gülden Gül de katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada) başkanlığında, Bakanlığın...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada) başkanlığında, Bakanlığın İstanbul'daki çalışmalarını değerlendirmek üzere toplantı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada) başkanlığında, Bakanlığın...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (ortada) başkanlığında, Bakanlığın İstanbul'daki çalışmalarını değerlendirmek üzere toplantı düzenlendi.

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