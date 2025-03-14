Bakan Göktaş, Kadın Emeğini Anlamak Panelinde: "Kadın Emeğine Destek Politikaları Şekillendiriyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın emeğinin tanınması ve desteklenmesi için çeşitli politikalar geliştirdiklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 14.03.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 23:28
Bakan Göktaş, Kadın Emeğini Anlamak Panelinde: "Kadın Emeğine Destek Politikaları Şekillendiriyoruz"

Bakan Göktaş, KADEM'in "Kadın Emeğini Anlamak" Panelinde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen "Kadın Emeğini Anlamak" panelinde konuştu. Göktaş, Türkiye'nin kadın emeğinin tüm boyutlarıyla tanınması ve desteklenmesi yönünde politikalarını şekillendirdiğini vurguladı.

Panelin Açılışında Önemli Mesajlar Verildi

Göktaş, kadınların ekonominin ve toplumsal yapının bel kemiğini oluşturduğunu belirtti. Kadınların ekonomik ve sosyal katkılarının yeterince görünmediğine dikkat çekerken, "Kadın emeğinin tüm boyutlarıyla tanınması ve desteklenmesi yönünde politikalarımızı şekillendiriyoruz," ifadelerini kullandı.

Göktaş, kadınların toplumsal ve ekonomik katkılarını maddi, kültürel ve sosyal boyutlarıyla ele almanın önemine dikkat çekti. Bu yaklaşımın, toplumsal adalet ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada yol gösterici olacağını ifade etti.

Kooperatifler ve Destek Projeleriyle Kadınları Güçlendirme

Bakan Göktaş, kadınların güçlendirilmesi için özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini anahtar olarak gördüğünü dile getirdi. 1248 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek sağladıklarını belirten Göktaş, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 14 bin 754 kişiye eğitimler ve danışmanlık sağladık," dedi.

Ortak Çaba ve Politika Hedefleri

Göktaş, kadınları destekleyen her politikanın önemine ve 12. Kalkınma Planı çerçevesinde kadınların iş gücüne katılımını artırma hedeflerine değindi. 2028 yılına kadar, kadın iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye çıkarmaktaki kararlılıklarını yineledi.

"Kadın emeğini tanımanın ve desteklemenin sürdürülebilir kalkınma için elzem olduğunu biliyoruz," diyen Göktaş, tüm paydaşları kadın emeğini tanıma ve destekleme ortak çabasına davet etti.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Açıklamalar

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu da kadınların emeğinin adil bir şekilde sürdürülmesinin gerekli koşul ve fırsatlarla mümkün olabileceğini vurguladı. Son 10 yılda yürüttükleri projelerle kadınların istihdam fırsatlarını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bu çerçevede, kadınların iş-yaşam dengesi üzerine politika önerileri hazırlayarak çeşitli atölyeler düzenlediklerini kaydetti. Gümrükçüoğlu, kadın emeğini destekleyen politikaların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

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