Bakan Göktaş: Kadın Girişimciler Temiz Teknoloji ile Geleceği Şekillendiriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni'nde Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu çalışma, kadın girişimcilerimizi temiz teknoloji alanında desteklemek ve başarılarını artırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz önemli bir projedir." dedi.

TÜBİTAK'tan Ödüllendirme

Göktaş, TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu'nda düzenlenen "GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni"nde, geçtiğimiz yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile başlatılan işbirliğinin amacını açıkladı: dünyayı daha yaşanabilir, daha temiz ve sürdürülebilir kılmak adına yenilikçi fikirleri ödüllendirmek.

Kadın Girişimcilerin Rolü

Kadın girişimcilerin başarılarından gurur duyduğunu belirten Göktaş, dijital dönüşüm ve temiz teknoloji alanında kadın girişimciliğinin Türkiye için yeni bir vizyon sunacağına inandığını ifade etti. İklim krizi ve çevre kirliliğinin, insanlığın en kritik sorunları arasına girdiğini vurguladı ve kadınların bu mücadeledeki önemine dikkat çekti.

Çevre Hareketinde Kadın Gücü

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde tamamen kadınların öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ni övdü. Geri dönüşümün kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması adına önemli bir adım olduğunun altını çizdi.

Sağlam Adımlar ve Destekler

Göktaş, Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi kapsamında, kadın girişimciler için sundukları eğitim, danışmanlık, ve finansal desteklerin önemine vurgu yaptı. 1207 kadın kooperatifine destek sağladıklarını, 45 bin kadına ulaşarak eğitim programları düzenlediklerini açıkladı.

Ödüllerle Yeni Başlangıçlar

Bakan Göktaş, "Kadın girişimcilerimiz, temiz teknoloji alanında uzman mentörlerle çalışarak sektörde devrim yaratan projelere imza atıyorlar," diyerek bu ödüllerin sadece bir başarı değil, aynı zamanda fark yaratma yolunda atılan önemli adımlar olduğunu belirtti. Göktaş, 2025 Aile Yılı'nda kadınları güçlendiren politikalar geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ödül Töreni

Konuşmaların ardından, Bakan Göktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilere ödüllerini ve plaketlerini takdim etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu'nda düzenlenen "GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu'nda düzenlenen "GCIP Türkiye 2024 Hızlandırıcı Programı Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.