Bakan Göktaş, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Güçlü Adımlar Attıklarını Vurguladı

Bakan Göktaş, MÜSİAD Kadın Zirvesi'nde Konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın'ın düzenlediği Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bu zirve, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olarak destekleniyor.

Kadın İstihdamında Yeni Oranlar

Bakan Göktaş, "Atılan güçlü adımlarla kadın istihdam oranını %32,9'a, kadınların iş gücüne katılım oranını ise %37,3'e yükselttik. İşveren ve kendi hesabına çalışanlar içerindeki kadın oranı ise %17,8'dir. Bu oranı artırmak ise hepimizin ortak sorumluluğudur," dedi.

Proje ve İş Birlikleri

Göktaş, kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile ortak projeler yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte 'Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Programı İş Birliği Protokolü' imzaladıklarını açıkladı.

Mahalle Tipi Kreş Modelinin Yaygınlaştırılması

Göktaş, "Ekonomik konumlarını güçlendirmek ve kadın girişimciliğini desteklemek bizim önceliğimizdir. Bu doğrultuda, 0-3 yaş grubunu kapsayan mahalle tipi kreş modellerini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Şiddete Karşı Sıfır Tolerans

Bakan Göktaş, "Kadınların sosyal ve hukuki anlamda güçlenmesi, şiddet karşısında daha dirençli olmalarına olanak tanıyor. Bugün, şiddetle mücadele kapsamında 6284 sayılı Kanun'un gücünü kullanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Filistinli Kadın ve Çocuklara Dikkat Çekti

Filistinli kadın ve çocuklara yönelik yaşanan zorluklara da değinen Göktaş, "İsrail'in devam eden zulmü, bu kadınlar ve çocuklar üzerinde derin yaralar açıyor. Unutulmaz mücadeleleri, dünyada adalet ve özgürlük arayan birçok insana ilham vermektedir," dedi.

Konuşmanın ardından, Göktaş'a MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve MÜSİAD Kadın Başkanı Meryem İlbahar Koca tarafından günün anısına bir hediye takdim edildi.